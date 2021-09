Vrai ou fake : comment les autorités démasquent les fausses victimes du 13-Novembre ?

Alexandra, Parisienne, agissait depuis le 13 novembre 2015 comme l'une des nombreuses victimes des attentats. Selon ses dires, elle aurait perdu deux de ses amis au Carillon, un bar parisien, et au même moment, elle se serait pris une balle de kalachnikov dans le bras. Mais certaines incohérences dans ses propos ont ouvert les yeux des autorités. La première est une interview donnée à un média étranger où la jeune femme explique qu'elle "n'était pas au Carillon au moment de l'attentat".

Les "fausses victimes du 13-Novembre"

Mais sa version a changé avec le temps. Pendant deux ans, elle aura réussi à duper tout le monde et empocher de l'argent de la part du fonds de garantie des victimes, l'organisme qui dédommage les victimes du terrorisme. C'est le témoignage d'une deuxième personne, "une vraie victime", qui mettra les enquêteurs sur la piste d'un faux témoignage. Un prélèvement bancaire effectué au moment de l'attentat dans un autre arrondissement mettra fin à tous les doutes. Alexandra a écopé de six mois de prison ferme pour faux témoignage et escroquerie.