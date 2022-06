Attentats du 13-Novembre : retour sur les dix mois d’un procès historique

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 ​connait son dénouement. Les magistrats ont rendu leur verdict mercredi 29 juin, après environ dix mois ​d'audiences. "Après 148 jours d’audiences et de débats, on retiendra avant tout les mots des parties civiles, près de 400 rescapés ou proches de ceux qui n’ont pas survécu et qui sont venus témoigner à la barre. Autant de souffrance qui est aujourd’hui gravée dans l’histoire judiciaire", raconte la journaliste Sophie Neumayer, en direct de la cour d’assises spéciale de Paris, ce mercredi.

L'évolution de Salah Abdeslam

Sophie Neumayer revient également sur "l’évolution de Salah Abdeslam (seul membre encore vivant des commandos terroristes), qui est resté mutique pendant les six années de l’instruction. Il a débuté ce procès en se revendiquant combattant du groupe de l’État islamique, en justifiant ces attentats, pour finir en larmes lors de sa dernière audition, demandant pardon aux victimes". Enfin, le mot qui ressort le plus de ce procès est "l’humanité qui s’est dégagée de ces audiences, les rencontres entre les victimes du Stade de France, des différentes terrasses et du Bataclan", conclut la journaliste.