Procès du 13-Novembre : "Dans cette étrange traversée de dix mois, des ponts se sont créés avec la défense", retient une victime des attentats

Alors que le verdict doit être rendu mercredi 29 juin au procès des attentats du 13-Novembre, les victimes font le bilan de ces dix mois d'audience. "Dans cette étrange traversée de 10 mois, des ponts se sont créés avec la défense et avec certains accusés pour d'autres parties civiles", retient par exemple sur franceinfo Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes Life for Paris.

"Je crois que c'est quelque chose qui montre que notre procès d'assises tel qu'il existe en France fonctionne bien : c'est une cérémonie de paroles, on se met dans une salle, on parle et on doit s'écouter dans le respect."