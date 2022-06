Une page historique se tourne. La cour d’assises spéciale de Paris rend son verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015, mercredi 29 juin, dix mois après l’ouverture des débats. A la veille de cette décision judiciaire, nous vous proposons une sélection de témoignages et de déclarations qui ont marqué cette audience fleuve. Attention, certains extraits peuvent heurter la sensibilité.



Les vivants ont parlé pour les 132 morts, les présents pour les absents. Plusieurs dizaines de rescapés et de personnes endeuillées ont défilé à la barre, parmi les 2 500 parties civiles constituées. Avec eux, témoins et experts ont reconstitué le puzzle de ce dossier tentaculaire. La parole a circulé entre les 14 accusés présents, les magistrats, les avocats et leurs clients. Des mots pour raconter et dépasser cette funeste nuit.

Envoyées spéciales au procès des attentats du 13-Novembre