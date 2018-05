VIDEO. Indignation générale après les propos de Donald Trump sur le 13-Novembre

C'est la phrase de trop. Pour les victimes des attentats de Paris, Donald Trump a dépassé les bornes. Devant le congrès annuel de la NRA, vendredi 4 mai, le président américain a maintenu sa position pro-armes en faisant référence à la tragédie du 13-Novembre. Donald Trump n'a pas hésité à mimer des scènes d'horreur, tout en affirmant que si les spectateurs du Bataclan avaient été armés, "les terroristes auraient fui ou auraient été tués".

"Il ne sait pas ce qu'on a vécu"

"J'ai été très choquée", explique Sarah Kay, de l'association 13Onze15 au micro de France 2. "Et quand j'ai vu qu'il mimait, j'ai ressenti du dégoût... Il n'était pas là, il ne sait pas ce qu'on a vécu..." Les autorités françaises ont réagi via un communiqué : "la France exprime sa désapprobation des propos du président Trump (...) et demande le respect de la mémoire des victimes."

L'ensemble de la classe politique française s'insurge. Certains, comme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, réclament une réaction d'Emmanuel Macron. "Il faudrait que le président français soit là pour rappeler qu'il y a des bornes aux limites et qu'il faut de temps en temps se faire respecter."

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pourtant pas d'un dérapage : Donald Trump a déjà utilisé les attentats de Paris pour justifier sa position en faveur du port d'armes.

