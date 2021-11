Six ans après, Paris et sa banlieue n'ont pas oublié. Les cérémonies d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont commencé, samedi 13 novembre. Dans la matinée, le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, se sont rendus aux abords du Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Accompagnés par le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ils ont déposé une gerbe de fleurs près de l'enceinte où le commando jihadiste a commencé ses attaques. Le parcours s'achèvera par un hommage devant le Bataclan, lieu où s'est terminée la folie terroriste qui a coûté la vie à 130 personnes.

Au Stade de France, Paris et Saint-Denis se souviennent.#FluctuatNecMergitur pic.twitter.com/fRtFuCBP8p — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 13, 2021

Ces moments, placés "sous le signe de la sobriété, de la dignité et du recueillement, se dérouleront sans prise de parole", a précisé la mairie de Paris sur son site. "Sans rien céder à l’oubli, (...) les Parisiens sont parvenus à refaire place à la vie et au quotidien dans ces quartiers si durement éprouvés. Cette capacité collective à se relever est un signal d’espoir pour la société parisienne, mais aussi d’amitié et de respect pour les victimes et leurs proches", a-t-elle ajouté.