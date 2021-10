Procès du 13-Novembre : un enregistrement de l'attaque du Bataclan a été diffusé

Un extrait sonore de l'attaque du Bataclan a été diffusé dans la salle d'audience. "Un extrait de 4 minutes 30 capté par un dictaphone au Bataclan, où on entend les terroristes revendiqués leur massacre en direct 'pour la Syrie et pour l'Irak' disent-ils", détaille-t-il avant de poursuivre, "Ce qui frappe, c'est d'abord des voix jeunes calmes et sans émotion."



Certains ont quitté la salle

Des phrases insoutenables et des bruits de tirs qui ont replongé les victimes dans cette soirée d'horreur. "Certains ont préféré quitter la salle, d'autres ont écoutés prostrés". Un enregistrement qui a été diffusé pour la première fois pour cette 35e journée du procès. "Cet enregistrement était resté sous scellé, mais il a été diffusé à la demande d'associations de victimes et de son président", raconte-t-il. Pour ces associations, il était indispensable de diffuser un tel document pour montrer la détermination et la violence des auteurs.