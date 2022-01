Procès du 13-Novembre : le journal de bord d'un ex-otage du Bataclan, semaine 15

Depuis le 8 septembre 2021 le procès des attentats du 13-Novembre se tient à Paris. David Fritz Goeppinger, victime de ces attentats est aujourd’hui photographe et auteur. Il a accepté de partager via ce journal de bord son ressenti, en image et à l'écrit, durant les longs mois que va durer ce procès fleuve. Voici son récit de la quinzième semaine.

L’Épidémie

Jeudi 6 janvier. Cette nouvelle semaine d’audience a bien du mal à démarrer. Ce n’est pas nouveau, la plupart des informations concernant le procès filtrent à travers les réseaux sociaux et la presse. J’ai le sentiment que tout est transformé par le procès, transformé par le Covid, transformé par les traces rémanentes de l’attentat dans nos vies. Finalement, je me demande si le procès n’est pas devenu une forme d’expression physique des symptômes ressentis durant ces six dernières années : un décalage absolu vis-à-vis de la société et de l’en-dehors. Il est devenu difficile voire impossible de ne pas mélanger les sujets et si le procès est aujourd’hui pratiquement à l’arrêt, c’est bien à cause du virus qui ralentit, voire immobilise le monde. Tout fait écho à tout et tout se mélange avec nous au centre de cette tempête d’immobilisme et de lenteur. Dans un premier temps, les interrogations autour du procès des attentats étaient d’abord autour des faits et des accusés mais au fil des jours d’audience, la vie du procès change, les questions évoluent et nous devenons les témoins d’une machine judiciaire dont les mécanismes nous échappent parfois. J’ai parfois l’impression d’être les bras ballants face à une machine bruyante.

L’audience devait reprendre son cours aujourd’hui mais celle-ci reste suspendue à l’état de santé du principal accusé. Visiblement, l’homme est positif au Covid-19, et est présent dans le box. Avant la fin de l’audience de mardi, Maître Ronen avait pourtant indiqué que son client n’était pas en état de comparaître mais après une expertise médicale hier, le médecin a indiqué que celui-ci l’était. À l’ouverture de l’audience, un autre débat s’invite dans la salle d’audience, un des accusés absents depuis le mois de novembre refuse toujours de comparaître. Après les sommations d’usage à l’accusé par un huissier et après reprise de l’audience, le conseil de l’accusé débute la lecture d’une lettre écrite par celui-ci, où il s’étale sur sa motivation à ne pas comparaître. Le président souhaite entendre l’accusé à ce sujet et ajoute : “Je demande au chef d'escorte de faire en sorte que l’accusé soit amené malgré son opposition.” Je ne pensais pas cela possible. À son retour dans la salle d’audience, le président salue sa présence : “C'est bien que vous soyez venu de façon délibérée. Il m'a paru important que vous soyez là.”

D’abord installé dans la salle principale, je me rends compte en fouillant mon sac que je n’avais pas de carnet et décide de migrer en salle des criées après une pause-café accompagné de mes deux amis Gwendal et Bruno, que je photographie sur les marches du Palais. La suite des débats, un véritable chassé-croisé entre les avocats et la cour, enchaînement de plaidoiries où encore une fois, des avocats des deux parties se retrouvent sur des positions : certains veulent l’arrêt de l’audience le temps que l’accusé ne soit plus positif, et d’autres plaident pour sa poursuite. L’an dernier, lors du procès des attentats de janvier 2015, l’audience avait déjà été suspendue pendant plusieurs semaines à cause du Covid.

Ce surgissement de l’épidémie au cœur du sanctuaire semble en fragiliser l’équilibre, la cour prendra-t-elle le risque de poursuivre les débats alors qu’une personne est positive ? Malgré mon absence pour la suite, je resterai attentif via Twitter.

Aujourd’hui, je ne peux pas rester jusqu’au bout mais j’avoue que cela me convient bien. J’ai l’impression que le Covid nous éloigne du sujet.

L’audience est suspendue le temps du délibéré.

J’arrête l’écriture pour aujourd’hui.

Gwendal et Bruno, photographiés en marge du procès des attentats du 13-Novembre. (DAVID FRITZ-GOEPPINGER POUR FRANCEINFO)