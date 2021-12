Procès du 13-Novembre : le journal de bord d'un ex-otage du Bataclan, semaine 13

Depuis le 8 septembre 2021 le procès des attentats du 13-Novembre se tient à Paris. David Fritz Goeppinger, victime de ces attentats est aujourd’hui photographe et auteur. Il a accepté de partager via ce journal de bord son ressenti, en image et à l'écrit, durant les longs mois que va durer ce procès fleuve. Voici son récit de la treizième semaine.

>> Le journal de la douzième semaine



Trois mois

Mercredi 8 décembre. À mon arrivée au Palais, je remarque que nous sommes le 8 décembre et que trois mois jour pour jour nous séparent du lancement du procès. Environ 64 jours d’audience avec, au milieu, les cinq semaines de déposition des parties civiles. Cinq semaines d’expression de la douleur, du deuil et de l’écho du terrorisme dans nos vies. Je me souviens bien du premier jour, du stress mêlé à l’excitation que je ressentais avant de venir.

Même si mon quotidien sur l’île de la Cité est, depuis dix jours, rattaché aux déclarations des enquêteurs belges, mes journées sont ponctuées de rencontres, de dialogues et d’échanges et j’en profite pour apprendre et me nourrir sur le dossier, le jargon et les us et coutumes des tribunaux. Au départ, je pensais traverser les neuf mois dans la solitude et le froid du Palais mais je sais aujourd’hui que ce ne sera pas le cas. Je me rends compte que c’est là que je trouve toute la richesse de ce que je vis au jour le jour. Ces rencontres, en plus de la tenue et l’avancée du procès, poursuivent la transformation de l’expérience extraordinaire que je traverse et dont le journal de bord est le témoin. Souvent, les gens de “l’extérieur” me demandent quels sont les plans que j’ai pour l’après procès. J’imagine que le vide assourdissant que laisseront les “neufs mois” risque d’être difficile et violent mais, comme d’habitude, je tente de trouver des contre-mesures à ces aspérités de ma vie de victime du terrorisme. Par exemple, un des moyens de contrer ce vide futur est la recherche d’une maison d’édition en vue de publier un livre sur le journal de bord ainsi que le procès.

Sur un plan personnel, j’ai le sentiment d’être dans un tunnel qui suit, parallèlement, la vie parisienne et je crois ne pas être le seul à le penser. Dans le petit “village” que représente le Palais de Justice et plus spécifiquement le sanctuaire, nous avons conscience d’être ensemble dans une sorte de trame temporelle différente. J’ai l’impression, tous les jours, de vivre deux journées bien distinctes. Il y a ces matins où j’essaye de m’occuper de tous les à-côtés jusqu’au moment où l’autre démarre à 12h30 pour se terminer à pas d'heure. Mes proches (qui lisent le journal ou non), tentent de comprendre ce que je vis et me posent des questions parfois très précises et d’autres moins, mais tous, essayent de comprendre ce que ça fait d’y être.

Finalement, ce journal de bord a atteint l’idée que j’avais au moment de sa création : un point de vue interne au procès et une fenêtre ouverte sur mes pensées.

Après trois mois d’audience, voilà où en est mon analyse vis-à-vis de l’audience et de ma vie. Au moment où j’écris ces mots, un nouvel enquêteur belge revient sur le parcours de deux des trois accusés présents libres à l’audience.

Je termine l’écriture du billet chez moi.

À demain.

Le Palais de Justice de Paris, où se tient le procès des attentats du 13-Novembre. (DAVID FRITZ-GOEPPINGER POUR FRANCEINFO)