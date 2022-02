Procès du 13-Novembre : deux nouveaux cas de Covid-19 parmi les accusés, la reprise de l'audience de nouveau reportée

Le procès des attentats du 13-Novembre 2015 ne reprendra pas cette semaine car deux accusés ont été testés positifs et devront rester à l'isolement jusqu'au 27 février.

Le procès des attentats du 13-Novembre ne pourra de nouveau pas reprendre cette semaine, indique ce lundi France Inter. Dans un mail adressé aux avocats, le président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès explique que deux nouveaux accusés ont été testés positifs au Covid-19. Au mieux, l'audience pourra reprendre le mardi 1er mars.

Après une suspension d'une semaine à cause de la contamination au Covid des accusés Mohamed Amri et Adel Haddadi, ce sont Mohamed Bakkali et Sofien Ayari qui ont été testés positifs dimanche. Ils vont donc devoir rester à l'isolement jusqu'au dimanche 27 février.

Une courte audience se tiendra mardi pour acter ce nouveau report. Le procès des attentats du 13-Novembre accuse pour le moment quatre semaines de retard pour cause de Covid-19.