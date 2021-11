Procès des attentats du 13-Novembre : les témoignages attendus des accusés

Les accusés des attentats du 13 novembre 2015, dont Salah Abdeslam, sont attendus à la barre pour témoigner, mardi 2 novembre. Ils seront notamment interrogés sur leur trajectoire de vie avant les attaques terroristes et sur leur personnalité.

Salah Abdeslam est le seul survivant des commandos meurtriers des attentats du 13 novembre 2015. Depuis son arrestation à Bruxelles, en 2016, il s’était muré dans le silence, jusqu’à l’ouverture du procès des attaques terroristes à Paris, le 8 septembre dernier. Face aux juges, mardi 2 novembre, le détenu le plus surveillé de France sera interrogé sur sa trajectoire de vie, en lien avec son rôle dans les attentats qui ont coûté la vie à 130 personnes.

Des provocations au procès

Lors des premiers jours, il a multiplié les provocations. Ses propos ont glacé l’audience et heurté les victimes. Pour ses avocats, cependant, ces déclarations ont au moins le mérite d’exister. "Certains se demandent s’il faudrait faire taire Salah Abdeslam, mais il s’est exprimé, il était présent dans le box, et ces deux éléments n’étaient pas certains", a estimé Me Olivia Ronen.