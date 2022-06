Procès des attentats du 13-Novembre : "Le fait même que la justice de la République passe est le point important qui contribue à la résilience”, explique le père d’une victime

Au procès des attentats 13-Novembre, le parquet national antiterroriste (Pnat) a requis vendredi le maximum prévu, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre qui ont causé la mort de 130 personnes à Paris et Saint-Denis. "Pour les victimes, le fait même que la justice de la République passe après ce si long délai est le point important qui contribue à la résilience", confie Philippe Duperron, président de l’association 13onze15 Fraternité et Vérité et père d’une victime du Bataclan, samedi 11 juin sur franceinfo.

La parole sera donnée à la défense à partir de lundi et pour deux semaines. Le verdict est attendu le 29 juin.

franceinfo : Comment avez-vous vécu ce procès, à titre personnel ? Est-ce que cela aide à comprendre ? Est-ce que cela ravive les douleurs ? Ou est-ce que cela apaise, au contraire ?

Philippe Duperron : C'est un peu tout cela à la fois. Ce procès, nous l’attendions parce qu'il était nécessaire, il était important qu'il y ait lieu. Cette étape est essentielle dans la reconstruction de toutes les victimes et par conséquent, nous sommes effectivement satisfaits d'être d'arrivés, de voir enfin le bout de cette longue traversée que nous avons vécue.

Les réquisitions, les peines demandées, les condamnations au bout du compte, est-ce que c’est cela qui va compter ou bien le processus judiciaire ?

C'est effectivement d'abord le processus judiciaire. Bien sûr, la condamnation compte. Elle est importante. On a vu le réquisitoire des avocats généraux, la précision chirurgicale qu'ils ont mise dans la relation des faits, en reprenant chacune des affirmations des accusés et chaque tentative de contre de la défense. Tout cela a été repris minutieusement pour arriver à un réquisitoire extrêmement rigoureux. Il est vrai que les peines sont le point d’orgue et le point final du procès pénal, mais pour les victimes, le fait même que la justice de la République passe après ce si long délai est le point important qui contribue à la résilience.

C’est un peu ce qu’a dit l’avocate générale hier : "Le verdict ne guérira pas les blessures mais il assurera le dernier mot à la justice."

C'est tout à fait tout à fait cela. Pour les victimes c’est le point le plus important. Je pense que les peines sont finalement accessoires. D'ailleurs, il est à craindre qu’un appel soit interjeté, mais cet appel ne sera jamais aussi important que ce procès. Le procès en première instance, la confrontation des accusés à leurs victimes, c'est vraiment le moment phare.

Justement, à quoi vous attendiez-vous de la part des accusés auxquels vous avez été confrontés, et que dites-vous de leur attitude pendant ce procès ?

Nous faisions partie de ceux qui considéraient qu'on ne devait pas être suspendus à la parole des accusés. C'était finalement se mettre dans une position d'être à nouveau victime parce qu'on savait que la parole qu’ils allaient délivrer risquait fort d'être soit incomplète, soit mensongère. C'est d'ailleurs ce qui a été relevé dans le réquisitoire. Et finalement, aujourd'hui, les accusés payent le prix de leur attitude à l'audience. Certains se sont cantonnés dans leur droit au silence et cela est pointé du doigt très concrètement, et très précisément par l'avocate générale Camille Hennetier. D'autres nous ont délivré des vérités incomplètes ou mensongères, là aussi, le terme a été employé par madame Hennetier. Et c'est le cas de Salah Abdeslam qui nous a raconté une histoire abracadabrantesque. On ne sait rien finalement, et c'est ce qui leur a été reproché : de ne délivrer aucune vérité, aucun complément d'information ni aucun repenti.