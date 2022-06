Perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam : qui sont les quatre autres condamnés à cette peine rarissime en France ?

Le principal accusé du procès des attentats du 13 novembre 2015 a été condamné à la "perpétuité réelle", la plus lourde peine du droit français. Avant ce verdict, ils n'étaient que quatre accusés en France à avoir été condamnés à cette peine incompressible.

Point final d'un procès hors-norme. La cour d'assises spéciale de Paris a prononcé mercredi contre les vingt accusés du procès des attentats du 13 novembre 2015 des peines de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité, dont une peine rarissime de perpétuité incompressible contre le principal d'entre eux, Salah Abdeslam.



Le Français de 32 ans, "10e homme" des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. "Face à des actes qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, il faut répondre par la justice, par le droit, et c'est exactement ce que ce procès a démontré", a déclaré Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, ce jeudi sur franceinfo, au lendemain du verdict au procès des attentats du 13-Novembre. Concernant Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible, "la sanction est juste", a-t-il estimé sur franceinfo.

DIRECT - Le procès des attentats du 13-Novembre est terminé ➡️ "C'est la victoire de l’Etat de droit”, réagit Jean-François Ricard, directeur du parquet national antiterroriste. “Lorsque S. Abdeslam dépose 3 bombes humaines, il tue par procuration. La sanction est juste.” pic.twitter.com/ieQTvBuD5Z — franceinfo (@franceinfo) June 30, 2022

La cour a suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste qui avait réclamé cette sanction rarissime qui rend infime toute possibilité de libération. Elle n'avait jusque là été prononcée que quatre fois. Dans les faits, cette peine aussi appelée "perpétuité réelle" a été introduite récemment dans le droit français, en 1994.

Ainsi, avant ce verdict, seuls quatre procès s'étaient conclus sur ces condamnations très lourdes, montrant ainsi à quel point les jurys populaires hésitent avant de prononcer cette peine maximale.

De façon chronologique, Pierre Bodein, jugé en 2007, notamment pour trois meurtres et deux viols, dont ceux d'une enfant de 10 ans, a été le premier condamné à cette peine incompressible. Vient ensuite Michel fourniret, le tueur en série, deuxième condamné de l'histoire à être condamné à cette peine, en 2008. Il est en mort en prison, en 2020. Enfin, Nicolas Blondiau et Yannick Louendé Botelo, condamnés en 2013 et 2016 pour, à chaque fois, des meurtres d'enfants.

L'espoir de sortir, même mince

Théoriquement c'est la prison à vie, sans espoir d'en sortir. Mais en France, le principe c’est que n’importe quel détenu doit conserver un espoir de sortir de prison un jour, même s’il est mince. C’est aussi garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

En pratique, le Code pénal prévoit donc qu'au bout de trente ans de prison, le condamné peut demander une révision de la peine qui pourrait lui être accordée à titre exceptionnelle par un juge d'application des peines.

Mais contrairement aux autres détenus, ceux condamnés à la perpétuité réelle, doivent, en plus, être reçus par des experts qui évaluent leur degré de dangerosité, avant que cinq magistrats de la Cour de cassation décident s'ils mettent fin ou non au caractère incompressible de leur peine.