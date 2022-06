Justice : verdict attendu dans le procès des attentats du 13-Novembre

La tension est palpable à l’approche de l’énoncé du verdict des attentats du procès du 13-Novembre. Les condamnations devraient être lourdes notamment pour Salah Abdeslam pour qui l’avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Cette peine est très peu prononcée habituellement et pourtant ça pourrait être le cas pour le principal accusé. Au total, ils sont 20 sur le banc des accusés à attendre leur sentence. Les magistrats devront répondre à 121 questions.



Un déroulé précis

Lorsque les magistrats arriveront dans la salle, le verdict devrait se passer d’une manière bien précise comme l’explique Nathalie Pérez : "Ils vont lire un résumé de cette synthèse et c’est seulement ensuite qu’ils donneront le quantum des peines pour chacun des accusés à commencer selon le principe par les peines les plus légères jusqu’aux plus lourdes. On s’attend donc à un verdict d’ici au moins une heure ou deux."