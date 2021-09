Attentats du 13-Novembre : un procès hors norme

Le procès des attentats les plus meurtriers de l'histoire de France débute mercredi 8 septembre. Son nom : V13 pour vendredi 13 novembre. Pour accueillir près de 1 800 parties civiles, plus de 300 avocats et des centaines de journalistes accrédités, une cour d’assises spéciale a été créée dans l'ancien Palais de justice de Paris. La salle mesure 45 mètres de long, 15 de large et peut accueillir 500 personnes. Parmi les témoins qui défileront à la barre, l'ancien chef de l'Etat François Hollande, l'ancien ministre Bernard Cazeneuve ou François Molins, ex-procureur de la République.

Salah Abdeslam parlera -t-il ?

Sur le banc des accusés, il y aura Salah Abdeslam, très peu bavard depuis son arrestation en mars 2016. C'est le seul survivant des commandos terroristes qui ont tué 130 personnes le 13 novembre 2015. À ses côtés, 13 co-accusés, 10 dans le box et trois restés libres. Ils arriveront par un couloir très sécurisé, construit spécialement. Six autres seront jugés par défaut. Le verdict devrait être rendu fin mai 2022.