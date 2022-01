13-Novembre : le procès reprendra jeudi, sous réserve de l'état de santé de Salah Abdeslam

Le procès des attentats du 13-Novembre pourrait reprendre jeudi 6 janvier si le test PCR de Salah Abdeslam s'avère négatif, a annoncé mardi 4 janvier le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès, à l'ouverture de l'audience. Les accusés devaient être interrogés sur les faits à partir de mardi.

Seul survivant des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis en novembre 2015, Salah Abdeslam, qui ne s'est plus présenté à l'audience depuis le 25 novembre, a été testé positif au Covid-19 le 27 décembre.

Pas de bulle sanitaire

L'accusé est détenu dans la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), au sud de Paris, où plusieurs foyers de contaminations ont été détectés ces derniers temps. A l'isolement, le prisonnier ne se trouve toutefois pas dans une bulle. Il peut recevoir ses avocats et côtoie quotidiennement des surveillants.

La cour d'assises spéciale juge depuis le 8 septembre et jusqu'à la fin mai vingt accusés, dont quatorze présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attaques terroristes islamistes qui ont tué 131 personnes.