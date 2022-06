Procès du 13-Novembre : "On attend avec espoir et un peu d’inquiétude" le verdict ce mercredi soir, réagit l’avocate de Salah Abdeslam

"On attend avec espoir et un peu d’inquiétude le verdict mercredi soir", réagit l’avocate de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen, sur franceinfo mercredi 29 juin, 10 mois après le début du procès des attentats du 13-Novembre. La peine la plus sévère, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, a été requise contre Salah Abdeslam, unique survivant des commandos terroristes.

"Les peines demandées sont assez démesurées", estime-t-elle, notamment pour son client. "On a toujours eu à coeur que celui-ci s'exprime comme il le souhaite à son procès", assure Olivia Ronen, avocate de Salah Abdeslam. "Cette audience a permis d'analyser beaucoup de choses" et le but c'est de "comprendre, pour juger au mieux et faire que cela n'arrive plus". Les attentats ont causé la mort de 130 personnes.