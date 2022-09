Attentat de Nice : une mère qui a sauvé sa fille raconte l'horreur de la scène

C’est l'histoire d’une mère qui a sauvé sa vie et celle de sa fille de 4 ans en se jetant sous un camion fou, le 14 juillet 2016. Comme les autres Niçois, Hager Ben Aouissi profitait des festivités de la fête nationale sur la promenade des Anglais, quand tout à coup sa fille l'interpelle : "Kenza me dit maman il y a un camion et je vois ce camion qui monte sur le trottoir. Je me dis qu'il a perdu ses freins."

Sa fille souffre de séquelles mentales

Pour protéger sa fille, Hager n’a d’autre choix que se jeter sous les roues du camion : "Je la plaque au sol et je me couche sur elle et je suis percutée." Après ce qu’elle décrit comme un trou noir, la mère de famille s’enquiert de l’état de santé de sa fille sans se rendre compte qu’elle est touchée à la tête. Aujourd’hui encore, Hager souffre de surdité et de trouble​s de la vision. Kenza, sa fille âgée de 4 ans au moment des faits, souffre, elle, de séquelles mentales. Elle est aujourd’hui déscolarisée. Dans quelques heures, Hager sera à Paris pour témoigner à la barre, tout comme sa fille.