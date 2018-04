Nice : retour du feu d'artifice sur la promenade des Anglais en 2019

Le feu d'artifice sera tiré le 15 juillet et non plus le 14, date anniversaire de l'attentat qui avait fait 86 victimes en 2016.

La promande des Anglais à Nice (Alpes-Maritimes), le 30 octobre 2017. (J?RG CARSTENSEN / DPA / AFP)