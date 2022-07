C’est un attentat qui a marqué les esprits le 14 juillet 2016, à Nice (Alpes-Maritimes). L’assaillant avait fauché 86 personnes, qui étaient décédées. Ludovic, policier depuis peu, était alors en patrouille sur la promenade des Anglais. "On ne voit pas encore l’attentat dans sa globalité, on voit uniquement un homme qui nous tire dessus d’un camion", se souvient l’homme. Il va lui aussi tirer pour la première fois dans sa jeune carrière. L’agitation qui règne inquiète forcément et de nombreux corps sont allongé sur le sol ce soir-là.



La crainte d’un commando

Les policiers municipaux sont intervenus directement, dans l’urgence, mais plus tard, c’est le Raid qui est arrivé sur les lieux de l’attentat terroriste. La crainte des autorités était d’avoir à faire à plusieurs assaillants qui auraient pu faire encore plus de victimes. "Je prends l’exemple du Bataclan où un commando est passé en action donc on a cette crainte-là", explique le numéro 2 du Raid, Éric Estève, à ce moment-là. Les médecins ont toujours le souvenir des nombreuses victimes et la sensation de peur qui les envahis lorsqu’ils repensent à cet attentat. "J’ai arrêté la médecine d’urgence", avoue l’un des urgentistes lors de cette soirée.