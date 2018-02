Tunisie : Emmanuel Macron en visite pour lutter contre le terrorisme

Le président de la République, en visite en Tunisie jeudi 1er février à la suite des manifestations qui ont secoué le pays au mois de janvier, veut apporter son soutien à la démocratie et aborder, en même temps, la lutte antiterroriste. "Emmanuel Macron est en ce moment en train de rendre hommage aux victimes de l'attentat du musée du Bardo qui avait tué 24 personnes, dont quatre Français, il y a près de trois ans", rapporte Anne Bourse, envoyée spéciale, en direct de Tunis (Tunisie). "La lutte contre le terrorisme est l'un des enjeux de cette visite d'État : les deux pays ont signé un accord pour collaborer davantage dans ce domaine", précise-t-elle.

Une aide financière accrue de la France

"Pour le président français, le meilleur rempart contre le terrorisme est la démocratie, et depuis hier, il apporte tout son soutien politique à ce pays qui fait figure d'exemple, de laboratoire dans cette région. Une transition démocratique fragile, mais réelle. Le pays est confronté depuis quelque temps à une crise économique et sociale. Des manifestations ont eu lieu en début d'année, le régime a été pointé du doigt pour sa répression et c'est là l'autre enjeu pour la Tunisie : réussir ses réformes économiques, avec une aide financière accrue de la France", conclut la journaliste.

