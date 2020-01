Finistère : sept hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été interpellés

Ils sont actuellement en garde à vue.

Avec France Inter et France Bleu Breizh Izel

Sept hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été interpellés dans le Finistère, a appris franceinfo et France Inter lundi 20 janvier de source proche du dossier, confirmant une information d'Europe 1. Certains ont été arrêtés dans le quartier Pontanezen de Brest, précise France Bleu Breizh Izel. On ne connaît pas les détails sur les cibles éventuelles que préparaient ces hommes.

Placés en garde à vue

Ces sept personnes, nées entre 1981 et 1991, ont été interpellées dans le cadre d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Ces sept hommes sont soupçonnés d'avoir préparé une action violente et de projeter un départ au Moyen-Orient, indique la source proche du dossier. Les gardes à vue sont en cours pour déterminer leur niveau de préparation et la nature de leur projet.