Afghanistan : quel avenir pour le pays suite à l'invasion des talibans ?

"Les talibans d'aujourd'hui sont-ils les mêmes qui ont dirigé l'Afghanistan de 1996 à 2001 ?" La question est posée par le journaliste Étienne Leenhardt. "Leur leader n'a cessé, ces derniers mois, de rassurer. 'Oui, les jeunes filles auront toujours accès à l'éducation, oui les femmes pourront travailler, mais en accord avec nos traditions et nos règles religieuses'. Et ces dernières semaines, avec la reconquête du territoire afghan par les talibans, de plus en plus de témoignages racontent exactement l'inverse de cette ouverture affichée. Des femmes licenciées et ramenées chez elles par la force, des exécutions sommaires..." compte le journaliste.





Vers une nouvelle intervention militaire ?

"Les afghans qui refuseront de se soumettre à la loi islamique version taliban n'auront d'autre choix que de quitter le pays ou de mourir." Y'a-t-il un risque que l'Afghanistan redevienne la base arrière des organisations terroristes comme elle l'avait été du temps d'Al-Qaïda ? "Les talibans et la nébuleuse Al-Qaïda ont gardé des liens ces 20 dernières années, des liens politiques, tribaux, même parfois des liens familiaux. C'est [en Afghanistan] qu'ont été préparés les attentats du 11 septembre, mais le risque serait de provoquer une nouvelle intervention militaire", résume le journaliste.