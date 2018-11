Tentative d'enlèvement d'une collégienne à Sarlat : un homme de 56 ans mis en examen et écroué

L'homme a tenté de kidnapper une adolescente devant un collège, avant de se faire interpeller.

L’homme de 56 ans qui a tenté de kidnapper une collégienne à Sarlat, en Dordogne, jeudi 8 novembre, a été mis en examen et placé en détention, dans le cadre d’une information judiciaire pour "tentative d’enlèvement, séquestration et arrestation sans libération volontaire d’un mineur de 15 ans", rapporte France Bleu Périgord vendredi 9 novembre. Des images pédopornographiques ont été retrouvées sur l’ordinateur du mis en cause. Il est donc également poursuivi pour détention d’images pédopornographiques.

Il l’a tirée par les cheveux, lui a mis la main sur la bouche et l’a jetée sur la banquette arrière de la voitureJean-François Mailhesà France Bleu Périgord

Le procureur de la République évoque une agression "extrêmement violente". La tentative de rapt s’est déroulée jeudi 8 novembre, un peu après 7h du matin, devant le collège La Boétie de Sarlat.

Le parquet salue également "le courage" de la jeune fille qui "ne s’est pas laissée faire, a hurlé, l’a mordu, s’est défendue à coups de pieds". La collégienne a pu prendre la fuite au moment où le quinquagénaire a voulu lui prendre son téléphone portable, qui a été retrouvé plus tard par les gendarmes dans la voiture du suspect numéro 1 dans cette affaire. Celui-ci assure qu’il ne connaissait pas sa victime et répète qu’il ne "comprend pas pourquoi il a fait ça". L’homme n’a pas eu de geste à connotation sexuelle lors de la tentative d’enlèvement, a relevé le procureur.

Ce père de quatre enfants qu’il a eu avec trois compagnes différentes a déjà été condamné à quatre ans de prison dont trois ans ferme, à Nice, en 1996, pour "agression sexuelle avec arme".