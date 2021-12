Tarn-et-Garonne : un homme interpellé après la découverte d'un corps décapité

Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été arrêté samedi à Albias, près de Montauban (Tarn-et-Garonne), indique lundi 27 décembre France Bleu Occitanie auprès du parquet de Montauban. Il est soupçonné d'avoir tué et décapité un homme de 31 ans, dont le corps a été découvert par hasard par un promeneur vendredi sur le bord d'une route départementale d'Albias.

Le suspect est toujours en garde à vue lundi. Il doit être déféré dans la journée et placé en détention provisoire, selon France Bleu. Le quinquagénaire était en colocation avec la victime. Le substitut du procureur de Montauban doit communiquer plus d'informations en fin de journée.

Ses deux avant-bras retrouvés près du corps

L'homme dont le corps a été retrouvé décapité était connu des services de police pour des délits routiers et des faits de vol. Il a reçu plusieurs coups de couteaux au niveau du thorax et au dos. Ses deux avant-bras avaient été retrouvés près du corps, et sa tête, dans un sac plastique, une centaine de mètres plus loin. La date de son autopsie doit aussi être fixée ce lundi. Les analyses devront confirmer l'hypothèse d’une mutilation du corps post-mortem.

Une information judiciaire a été ouverte et une demande d'expertise psychiatrique devrait suivre. L'enquête criminelle est confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Montauban ainsi qu"à la section de recherche de Toulouse.