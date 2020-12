Tarn : disparition inquiétante d’une infirmière

Le mystère perdure à Sagnac-les-Mines dans le Tarn lundi 21 décembre. Cela fait désormais six jours que les gendarmes tentent de retrouver la trace de Delphine Jubillar. Cette infirmière de 33 ans, mère de deux enfants âgés de 6 ans et 18 mois, a disparu de son domicile dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre. C’est son mari qui a alerté les autorités à l’aube. Un appel à témoins a été lancé et une enquête pour disparition suspecte a été ouverte par le procureur d’Albi.

Un dispositif important pour tenter de la retrouver

Le procureur d’Albi affirme qu’aucune hypothèse n’est pour l’instant privilégiée dans cette enquête. Le voisinage du couple est interrogé par les gendarmes. Ces derniers inspectent tous les recoins et notamment les plans d’eaux. D’autres se munissent de drones pour parvenir à scruter les endroits difficiles d’accès. Au total, ce sont 50 gendarmes qui sont mobilisés pour retrouver la trace de cette mère de famille.

Le JT

Les autres sujets du JT