Supporter éborgné à Reims en 2016 : le policier soupçonné d'être l'auteur du tir de flash-ball mis en examen

Le supporter avait été blessé lors d'échauffourées avec les forces de l'ordre en marge du match de football Reims-Bastia.

Le policier soupçonné d'être l'auteur du tir de flash-ball qui a éborgné un supporter corse, en février 2016, à Reims, lors de heurts avec les forces de l'ordre en marge du match de football Reims-Bastia, a été mis en examen mardi 9 avril pour "violence par une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation permanente", rapporte France Bleu RCFM. Une confrontation était organisée ce même jour, à Reims, entre le policier et le supporteur, Maxime Beux.

"C'est une avancée significative, c'est important, une étape de plus vers un éventuel procès", a réagi, auprès de France Bleu RCFM, Maxime Beux.

Reconstitution

Une reconstitution sera également organisée d'ici le mois de juin, à Reims, de nuit, pour être au plus près de la réalité. "On est optimiste, c'est positif, même si évidemment pour moi rien ne sera plus comme avant ce 13 février 2016", poursuit le jeune supporter bastiais. Le procureur de la République de Reims avait à l'époque affirmé que la victime s'était blessée seul, en tombant sur un poteau, thèse contredite par deux expertises médicales.

"Devant le juge d'instruction, ce matin, le policier mis en cause a campé sur ses positions, précise Maxime Beux. Il a osé dire aussi que si c'était à refaire, il le referait parce que, selon lui, il n'a fait que suivre les ordres de sa hiérarchie."