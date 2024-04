Somme : le président du conseil départemental Stéphane Haussoulier sera jugé dans le cadre de l'enquête sur ses frais de déplacement

Après sa garde à vue mercredi, le parquet de Beauvais (Oise) annonce, vendredi 5 avril, que le président du conseil départemental DVD de la Somme, Stéphane Haussoulier, sera jugé dans le cadre de l'enquête sur ses frais de déplacement, a appris France Bleu Picardie.

Le 6 février, les gendarmes de la section de recherches d'Amiens, en charge des investigations, avaient perquisitionné le conseil départemental de la Somme, le SDIS80, dont Stéphane Haussoulier est président. Ils avaient aussi perquisitionné le syndicat mixte de la baie de Somme, à Abbeville, dont Stéphane Haussoulier est également président, ou encore la mairie de Saint-Valery-sur-Somme, qu’il a dirigée jusqu’en 2020.

Les remboursements de frais de restauration et de déplacement

De nouvelles perquisitions ont été menées mardi dernier par les gendarmes, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur ses frais de déplacement. Mercredi, Stéphane Haussoulier a été placé en garde à vue au sein des locaux de la section de recherches d’Amiens, indique ce vendredi le parquet de Beauvais dans un communiqué.

L'enquête préliminaire porte sur des faits de "détournements de biens publics, d’escroqueries par personne dépositaire de l’autorité publique, d’escroqueries, d’abus de confiance, et de blanchiments de ces délits, sur une période allant de 2016 jusqu’à ce jour", indique Frédéric Trinh, le procureur de la République de Beauvais. Principales dépenses visées par l’enquête : "les remboursements de frais de restauration et de déplacement sollicités par Monsieur Stéphane Haussoulier auprès des instances pour lesquelles il a des fonctions électives ou professionnelles", précise le procureur, et "l’utilisation des moyens mis à sa disposition dans le cadre de son mandat de président du Conseil départemental de la Somme et dans le cadre de ses missions professionnelles auprès de la Fédération Régionale des Travaux Publics."

Stéphane Haussoulier a été présenté au parquet de Beauvais à l'issue de sa garde à vue. Il sera jugé le 1er octobre par le tribunal correctionnel. En attendant, il est placé sous contrôle judiciaire, assorti de l’obligation de fournir un cautionnement.