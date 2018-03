Seine-Saint-Denis : trois employés d'un centre de loisirs passés à tabac devant des enfants par cinq hommes cagoulés

Cinq hommes cagoulés ont violemment agressé la directrice et deux agents du centre de loisirs René Descartes à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et sont repartis avec des tablettes numériques ainsi que des vêtements, a rapporté mardi France Bleu Paris.

La directrice et deux agents du centre de loisirs René Descartes de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ont été violemment frappés par cinq hommes cagoulés, rapporte France Bleu Paris, mardi 6 mars. Les faits se sont déroulés sous les yeux d'une vingtaine d'enfants, vers 17 heures lundi. L'un des employés s'est vu prescrire dix jours d'interruption de travail.

Des enfants se réfugient sur une mezzanine

Pour échapper à la situation, un animateur et certains enfants se sont réfugiés sur une mezzanine. Les agresseurs, quant à eux, ont pris la fuite avec des tablettes numériques et des vêtements. Une cellule psychologique a immédiatement été mise en place pour le personnel et les enfants. La surveillance de l’école et de l’accueil du centre de loisirs a été renforcée. Trois agents de la police municipale et deux médiateurs de l’Education nationale sont, pour l'instant mobilisés, pour "apaiser les tensions" et les craintes des parents.

L'"agression éclair" qui a duré une dizaine de minutes est "traumatisante" et "inacceptable", a réagi le maire de Saint-Denis Laurent Russier au micro de France Bleu Paris, mardi soir. "Cela m’interroge profondément sur la perte de repères de ceux qui ont commis cet acte", a poursuivi Laurent Russier qui réclame des "moyens nécessaires" pour sécuriser le quartier.

"Ça va crescendo", a assuré de son côté une maman qui souhaite garder l’anonymat. Ça commence par "des coups de feu dans la cité, l’agression de professeurs et maintenant ça", a poursuivi cette maman qui "ne comprend pas comment des gens ont pu s’introduire aussi facilement sur un groupe scolaire". "On n’en peut vraiment plus", a-t-elle ajouté.