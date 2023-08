Seine-Saint-Denis : au moins un mort et "plusieurs blessés" dans l'incendie d'un immeuble sur l'Ile-Saint-Denis, le sinistre est toujours en cours

Près de 200 pompiers sont mobilisés pour maîtriser le sinistre dans cette commune située au nord de Paris.

Un important incendie survenu sur l'Ile-Saint-Denis, au nord de Paris, a fait au moins un mort et "plusieurs blessés", selon un premier bilan donné par la préfecture de police à France Télévisions. Le feu s'est déclaré dans un immeuble d'habitation aux alentours de 10 heures, samedi 19 août, précise de son côté la préfecture de Seine-Saint-Denis. Dans un communiqué, elle enjoint les habitants à éviter le secteur et de ne pas ouvrir les fenêtres. "Un important dispositif de sécurité, d'incendie et de secours a été déployé", précise-t-elle, ajoutant que 60 engins et 195 pompiers sont engagés sur place et que des "opérations d'extinction" sont toujours en cours. Le feu d'appartement est parti du 9e étage de l'immeuble qui en compte 11, ont précisé les pompiers à l'AFP.