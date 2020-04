Seine-Maritime : menacé par un administré, le maire de Bihorel doit fuir entièrement nu de chez lui

Confinement oblige, le maire avait accepté de recevoir chez lui son administré au sujet d'un document d'urbanisme. Mal lui en a pris.

Menacé par un habitant armé d'un pistolet, le maire de la commune de Bihorel (Seine-Maritime) a dû fuir entièrement nu de chez lui, rapporte France Bleu Normandie. Pascal Houbron porte plainte contre son administré, qui est en garde à vue.

Ce mardi 14 avril, un homme de 57 ans avait rendez-vous avec le maire de sa commune au sujet d'un document d'urbanisme. Faute de pouvoir ouvrir la mairie en plein confinement, le maire l'avait convié à son domicile. L'administré, qui avait déjà eu des désaccords avec l'élu, a alors "sorti son arme pour me braquer, m'a empêché de sortir de chez moi. Il m'a agressé et contraint à me déshabiller avant de me prendre en photo", raconte Pascal Houbron.

Il me mettait en joue, j'avais peur qu'il me tire dans le dos.Pascal Houbron, maire de Bihorelà franceinfo

"Mais j'ai réussi à fuir, poursuit le maire. J'ai couru tout nu en criant au secours, jusqu'à chez un voisin qui m'a accueilli dans son garage". C'est de cet endroit qu'il a appelé la police nationale. Choqué, l'élu a porté plainte. "J'ai déjà subi des agressions verbales, des résistances parfois très fortes. Mais je n'ai jamais été agressé de la sorte", dit-il à France Bleu.

Le mis en cause de 57 ans a été placé en garde à vue au commissariat de Rouen. Le pistolet qu'il a utilisé pour menacer le maire a été retrouvé sur la voie publique. Il s'agit d'un pistolet à billes.