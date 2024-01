Seine-Maritime : l'homme tué lors du braquage d'une armurerie était recherché dans l'enquête sur la mort d'un adolescent dans le Val-de-Marne

L'homme tué mardi 9 janvier à Eslettes, au nord de Rouen (Seine-Maritime), lors du braquage d'une armurerie, était recherché dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un adolescent début décembre dans le Val-de-Marne, a appris franceinfo mercredi de source proche de l'enquête.

Dans la soirée du vendredi 8 décembre, l'adolescent de 17 ans se rend avec son cousin et deux autres jeunes à un rendez-vous conclu sur un site de vente en ligne pour vendre un jogging. Là, au moins cinq personnes "en cagoule" les attendent. Une bagarre éclate et l'un d'eux sort un couteau et poignarde deux adolescents. Le premier est touché à l'artère fémorale et décède sur place, le deuxième, son cousin, est blessé au niveau de la cuisse arrière, sans que son pronostic vital soit engagé.

Un braqueur toujours recherché

Le principal suspect du meurtre a été interpellé. Un deuxième individu, âgé de 18 ans, suspecté d'être lié au meurtre, était recherché dans le cadre de l'enquête. C'est lui qui a trouvé la mort mardi lors du braquage de l'armurerie en Seine-Maritime. Ce jour-là, peu après 11 heures, trois individus, dont certains armés, visages dissimulés et habillés de vêtements sombres, font irruption dans l’armurerie d'Eslettes, au nord de Rouen. L'un des hommes est mortellement touché par un ou plusieurs tirs d’arme à feu. C'est lui qui était recherché dans l'enquête du Val-de-Marne.

Les deux autres suspects du braquage de l'armurerie se sont enfuis en voiture avant d'abandonner le véhicule, rapporte France Bleu Normandie. L'un des deux braqueurs présumés est interpellé par une patrouille de la compagnie de gendarmerie départementale de Rouen. Le second a pris la fuite. La gendarmerie fait appel à toute personne pouvant apporter son témoignage afin de le retrouver. Dans cette affaire, deux hommes sont en garde à vue depuis mardi, l'un des trois braqueurs présumés et le salarié de l'armurerie qui a tiré le ou les coups mortels. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Rouen, l'une pour tentative de vol, l'autre sur les circonstances de la mort d'un des suspects.