Savoie : les deux alpinistes disparus depuis samedi retrouvés morts dans le massif de la Vanoise

Après plus de deux jours de recherches, les corps des deux alpinistes disparus samedi 5 novembre dans le massif de la Vanoise (Savoie) ont été retrouvés lundi 7 novembre en début d'après-midi, indique France Bleu Pays de Savoie. Les secours en montagne ont localisé leurs corps au fond d'une crevasse au pied de la face nord de la Grande Casse.

Les deux alpinistes âgés de 21 et 26 ans et originaires de Bretagne et de région parisienne, avaient passé la nuit de vendredi à samedi au refuge du Col de la Vanoise avant d'entamer l'ascension de la face nord du plus haut sommet savoyard, la Grande Casse (3 855 m d'altitude). D'après les premiers éléments de l'enquête, ils ont été victimes d'une plaque à vent.

Les secours ont organisé les premières recherches par hélicoptère samedi avant la tombée de la nuit. Elles ont repris dimanche, toujours par hélicoptère, mais aussi au sol, pilotées par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane. Les opérations de recherche avaient repris lundi matin.