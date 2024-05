Sarthe : un septuagénaire condamné à six mois de prison ferme pour avoir menacé de mort Emmanuel Macron

Un homme de 76 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel du Mans mardi 30 avril pour outrage et menace de mort à l'encontre d'Emmanuel et Brigitte Macron, rapporte France Bleu Maine. Le 15 avril dernier, cet ancien chef de projet informatique avait adressé un courrier à son assistante sociale du Centre communal d'action sociale (CCAS) du Mans dans lequel il appelait à "égorger" le chef de l'État et son épouse. La lettre était accompagnée d'un photomontage avec des images de corps décapités et la tête du président de la République au bout d'une pique.

Le septuagénaire a également évoqué des "risques" pour la vie d'Emmanuel Macron, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et a proféré des insultes envers Brigitte Macron, qu'il a qualifiée dans son courrier de "pouffiasse transgenre". Lors de sa comparution immédiate, il a assuré qu'il n'avait "pas l'intention de faire du mal" et qu'il n'avait jamais envisagé d'adresser ce courrier directement à l'Élysée. Selon lui, il s'agissait d'un "appel au secours" pour alerter sur sa détresse.

Lors de sa plaidoirie, son avocat, maître Nicolas Bouthière, a évoqué la "situation dramatique" de son client, expliquant que celui-ci avait vécu dans la rue, qu'il connaissait des difficultés financières importantes et devait se contenter d'un garage pour se loger, malgré toutes ses démarches auprès des services sociaux. "C'est déjà une première victoire pour lui d'avoir été entendu aujourd'hui", a ajouté maître Nicolas Bouthière.

Un casier judiciaire "d'escroc"

Quelles que soient les difficultés rencontrées, cette attitude n'est "pas excusable", a estimé le procureur de la République. "Ce courrier peut faire sourire, paraître anodin, mais il s'agit de faits graves, extrêmement violents, reflétant de la haine, avec l'intention que cela atteigne le couple présidentiel", a-t-il dénoncé. Le procureur est revenu sur "le casier judiciaire d'escroc" du septuagénaire. Il a été condamné à neuf reprises entre 1988 et 2021, notamment pour escroquerie, banqueroutes, contrefaçon de chèques et faux et usage de faux.

Maître Nicolas Bouthière a annoncé à France Bleu Maine que son client fera appel de sa condamnation à six mois de prison ferme, sans aucun aménagement de peine.