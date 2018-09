VIDEO. Jamel Debbouze et Kev Adams parodient la rixe entre Booba et Kaaris

"Ça tire les veuch" et "ça lance des Snickers". Jamel Debbouze et Kev Adams ont réalisé une parodie de la bataille entre les rappeurs Booba et Kaaris. Dans une vidéo tournée à l'aéroport de Genève (Suisse) et relayée sur les réseaux sociaux, on voit les deux humoristes et leur bande respective faire semblant de s'affronter pour recréer la fameuse scène qui a valu aux frères ennemis du rap un procès et un passage en détention provisoire.

Dans cette vidéo, les éclats de rire remplacent les cris, et ce ne sont plus des flacons de parfum qui volent, mais quelques barres chocolatées. Sur son compte Twitter, Jamel Debbouze a publié une version courte de la vidéo censée présenter "la vérité sur cette bataille avec Kev Adams".

Le tournage de cette parodie n'est peut-être pas tout à fait désintéressé : les deux humoristes sont à l'affiche du film Alad'2, qui sort en salles le 3 octobre. Un rendez-vous que Jamel n'a pas manqué de rappeler dans son tweet.