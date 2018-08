Booba et Kaaris : les deux rappeurs libérés en attendant leur procès

Les deux rappeurs, Booba et Kaaris, ont été remis en liberté ce jeudi 23 août, à l'issue de vingt jours de détention. L'avocat de Booba s'est dit "soulagé que la décision d'un contrôle judiciaire, qui était possible, et qui aurait pu être prise depuis le 3 août, soit rendue aujourd'hui par la Cour". Ce jeudi matin, la Cour d'appel de Paris a en effet ordonné leur remise en liberté sous contrôle judiciaire, une décision sage pour l'avocat de Kaaris.

Le procès est prévu le 6 septembre prochain

Le 3 août dernier, une violente altercation oppose les deux rappeurs et huit de leurs proches à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). Jeyson Krief, un jeune fan de Booba, assiste par hasard à la bagarre, un choc pour lui. Les deux rappeurs ont promis d'avoir un comportement irréprochable. Leur procès pour "violences aggravées" se tiendra le 6 septembre prochain à Créteil dans le Val-de-Marne.

