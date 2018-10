République tchèque : le mamba venimeux qui semait la panique à Prague a été retrouvé

Le reptile s'était échappé mardi après avoir mordu sa propriétaire. La jeune femme de 30 ans se trouve dans le coma, dans un état grave.

Un mamba vert, serpent très venimeux et agressif, long de deux mètres, a été retrouvé et capturé vendredi 5 octobre au soir en banlieue de Prague, a annoncé le directeur du zoo local. Il s'était échappé mardi après avoir mordu sa propriétaire. "Le mamba retrouvé ! Et capturé !", s'est félicité Miroslav Bobek, sur Twitter.

Le reptile dont l'évasion a semé la panique parmi les habitants du quartier, a été retrouvé par une femme dans son jardin, enroulé autour d'un noyer, à environ 200 mètres de la maison d'où il était parti. "Je suis encore sous le choc", a-t-elle reconnu à l'agence CTK.

La propriétaire du serpent dans un état grave

La propriétaire du reptile, âgée de 30 ans, qui ne possède pas le certificat nécessaire pour l'élevage de serpents venimeux, se trouvait toujours en coma artificiel vendredi, dans un état grave. Les cinq autres occupants de sa maison avaient été évacués par la police. Le quartier de Hlubocepy, dans le sud de la capitale tchèque, vivait depuis dans l'incertitude. Une école maternelle située à proximité ne permettait pas aux enfants de jouer en plein air.

Mobilisés pour retrouver le fugitif, des experts en herpétologie avaient tenté de calmer les esprits en affirmant que le reptile thermophile était déjà "très probablement" mort, en raison d'un temps froid. Miroslav Bobek a estimé vendredi que le mamba n'avait quitté sa cachette à l'intérieur de la maison que le jour de sa capture, grâce à un redoux.