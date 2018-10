Reims : il provoque l'évacuation du commissariat en se présentant au guichet avec un obus

Un homme s'est présenté au commissariat de police de Reims mardi avec un obus dans un carton, provoquant l'évacuation du bâtiment selon France Bleu Champagne-Ardennes.

Un homme s'est présenté au commissariat de police de Reims mardi 9 octobre avec un obus dans un carton et a provoqué l'évacuation du bâtiment, rapporte France Bleu Champagne-Ardennes. Les démineurs ont finalement constaté que l'obus était désactivé et ne présentait aucun risque.

L'obus découvert lors d'un déménagement

L'homme avait trouvé l'obus dans un appartement qui appartenait à son père, lors d'un déménagement. Il a alors décidé de le poser avec délicatesse dans un carton pour l'apporter au commissariat. C'est en découvrant ce que contenait le carton, posé sur le guichet, que les agents ont alerté l'ensemble de leurs collègues. Le bâtiment a alors été évacué.

Les démineurs appelés sur place ont constaté avec soulagement que le vieil obus était "désactivé", et ne présentait alors aucun risque. Le commissariat a rouvert et l'homme a pu rentrer chez lui, précise France Bleu Champagne-Ardennes. L'obus a été confisqué et détruit par les démineurs.