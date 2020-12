Pyrénées : la piste accidentelle privilégiée un mois après la disparition d’une randonneuse anglaise

La piste accidentelle est privilégiée, un mois jour pour jour après la disparition d’Esther Dingley, randonneuse anglaise de 37 ans, dans les Pyrénées, indique France Bleu Occitanie ce mardi matin. La trentenaire est partie randonner en Haute-Garonne, dans le Luchonnais, mais elle n'a plus donné signe de vie depuis un message WhatsApp envoyé le 22 novembre. C'est son compagnon qui n'avait plus de nouvelles et qui a donné l'alerte.

"Rien n’indique un enlèvement"

D'importants moyens de recherches ont déjà été déployés des deux côtés de la frontière, française et espagnole, avec notamment la présence d'un hélicoptère. Depuis plusieurs jours maintenant, les mauvaises conditions météo empêchent toutes recherches.

"On a beau être chevronné en randonnée, l’accident peut toujours subvenir", assure une source proche de l’enquête à France Bleu Occitanie. Cette même source précise que "rien n’indique un enlèvement", ni même une "rencontre avec un ours". L'enquête pour disparition inquiétante a été confiée à la gendarmerie de Saint-Gaudens.