Pyrénées-Atlantiques : un médecin ORL de Pau mis en examen pour agression sexuelle sur un mineur

L'homme âgé de 65 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Un médecin spécialiste ORL de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a été mis en examen pour agression sexuelle sur un mineur, selon les informations de France Bleu Béarn Bigorre ce samedi. Cet homme, âgé de 65 ans, est soupçonné d'attouchement sexuel sur un garçon de 14 ans. Le parquet a indiqué à France Bleu Béarn Bigorre que le médecin a été interpellé et placé en garde à vue jeudi matin.

Selon l'avocat de l'adolescent, les faits se sont déroulés lors d'une consultation au cabinet du médecin, dans le centre-ville de Pau. "Il s'agissait de vérifier un problème d'audition et c'est à ce moment-là, semble-t-il, que le praticien l'a conduit dans une salle isolée de sa mère", a détaillé Me Thierry Sagardoytho.

L'avocat a assuré qu'à l'issue de cet examen, le suspect "aurait procédé sur sa personne à des attouchements sur ses parties intimes". Il a précisé que des examens psychologiques et physiques ont été réalisés auprès de l'adolescent. "Le récit qu'il dénonce apparaît tout à fait cohérent et il existe une souffrance traumatique en lien direct avec ces faits", a ajouté Me Thierry Sagardoytho.