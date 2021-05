Policière municipale attaquée : "On sait depuis un certain temps que les policiers municipaux sont des cibles", affirme le député François Pupponi

Jusqu'où va-t-il falloir sécuriser les postes de police municipale ? "On sait depuis un certain temps que les policiers municipaux sont des cibles", a affirmé le député du Val-d'Oise François Pupponi, sur le plateau de "Votre instant politique", après l'attaque au couteau d'une policière municipale, survenue plus tôt dans la matinée près de Nantes. L'ancien maire de Sarcelles a précisé, parlant de sa ville : "Les policiers nous l'ont demandé, et nous les avons armés après un référendum".

"Les armes étaient dans les coffres, et les policiers me le demandaient, alors du jour au lendemain, je leur ai dit : 'Vous les mettez à la ceinture'", a expliqué pour sa part le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, qui a armé sa police municipale "récemment". La question de la protection et de l'armement des polices municipales reste d'actualité sur la scène politique. Ainsi, Anne Hidalgo avait annoncé en 2020 que Paris se doterait d'une police municipale non armée d'ici 2024.