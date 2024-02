Une femme juive accuse des policiers de violences antisémites à Créteil

Elle dit avoir vécu "une humiliation" : une femme juive orthodoxe a déposé une plainte visant des policiers pour violences à caractère sexiste et antisémite, en les accusant de lui avoir arraché sa perruque au commissariat de Créteil (Val-de-Marne), lors d'une interpellation le 8 juin 2023, a appris l'AFP auprès de son avocat, confirmant une information de Mediapart.

Sarah [le prénom a été changé], 67 ans, a raconté au site d'information avoir été conduite au commissariat à la suite d'un contrôle routier durant lequel les policiers l'ont accusée d'un refus d'obtempérer. Menottée à un banc, elle explique avoir perdu connaissance.

Quand elle a repris conscience, elle a entendu une policière dire à un de ses collègues "regarde, elle a une perruque sur la tête, enlève-lui", ce qu'il a fait, selon la plainte qu'elle a déposée le 13 juin auprès de l'IGPN, la "police des polices", et que l'AFP a consultée lundi. Cette plainte a été classée sans suite pour "absence d'infraction caractérisée" fin septembre, a précisé le parquet de Créteil.

Une plainte avec constitution de partie civile

Sarah doit être jugée le 4 mars après avoir refusé une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, a ajouté le parquet. Son avocat, Me Arié Alimi, a déclaré qu'elle comparaîtrait pour "mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort" et "dégradation d'un bien public".

De son côté, après le classement sans suite, Sarah a déposé une nouvelle plainte jeudi dernier pour violences à caractère sexiste et antisémite par personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette plainte est avec constitution de partie civile, ce qui devrait entraîner la désignation d'un juge d'instruction.

Selon son avocat, le contrôle routier est survenu alors que la femme rentrait "des courses de shabbat", le jour de repos dans la religion juive, et qu'elle roulait "normalement". "Là, des policiers motorisés sortent en trombe d'une station-service", a assuré Me Alimi. Sarah, ne les identifiant pas comme policiers dans un premier temps, klaxonne.

"Ils se moquent d'elle parce qu'elle est juive"

"Débute un contrôle un peu humiliant", poursuit son avocat : paniquée, "elle lâche le frein" et sa voiture fait une marche arrière, faisant tomber une moto de la police sur laquelle "il n'y a personne". Après une vive discussion avec les policiers, elle est emmenée au commissariat de Créteil.

Sur des images dévoilées par Mediapart et filmées par la caméra piéton d'un policier au commissariat, Sarah, allongée au sol, le ventre découvert, est maintenue par deux policiers hommes et crie."Je suis juive, je veux qu'on me rende ma perruque", dit-elle à plusieurs reprises.

Dans sa plainte, elle déclare avoir eu un malaise, auquel les policiers ne croient pas : on entend dans la vidéo une policière lui enjoindre d'"arrêter la comédie". On entend aussi les policiers se moquer d'elle à plusieurs reprises, puis la forcer à s'asseoir pour lui rendre sa perruque qu'un fonctionnaire de police finit par lui glisser sous le bras."Ils se moquent d'elle parce qu'elle est juive, alors qu'elle est dans un état de fragilité extrême", estime Me Alimi.