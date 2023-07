Protestation policière : un "guichet unique" pour faciliter la protection fonctionnelle sera mis en place "dès le 15 septembre", selon le syndicat SGP Police FO

Alors que les syndicats de police rencontraient le ministre de l'Intérieur ce jeudi, ils ont été "entendus", estime Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police Force ouvrière.

Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police FO a indiqué vendredi 28 juillet sur franceinfo qu'"un guichet unique" pour simplifier la demande de "protection fonctionnelle" des policiers sera mis en place à partir "du 15 septembre" alors que le ministre de l'Intérieur a reçu jeudi soir les organisations syndicales des forces de l'ordre.

La colère monte chez les policiers de France après le placement en détention provisoire d'un policier à Marseille, mis en cause pour des violences en marge des émeutes urbaines. Plusieurs commissariats ont mis en place une "grève du zèle" pour protester.

Le sentiment d'avoir été "entendu" par le ministère de l'Intérieur

"Les policiers ont les nerfs à vif", mais ont été "entendus", assure Jean-Christophe Couvy. "On peut avoir effectivement la compassion de certains hommes politiques", mais "souvent, ce sont des mots et nous, on attend des actes", a-t-il insisté.

Le ministre de l'Intérieur semble avoir entendu les syndicats de police sur la mise en place d'un guichet unique pour permettre de disposer plus rapidement d'une protection fonctionnelle. Un fonctionnaire doit obtenir une protection de son administration employeuse quand il est victime d'une agression par exemple dans le cadre de ses fonctions : "Elle est mise en place au 15 septembre", indique-t-il. Le guichet unique, "c'est quelque chose qui n'existait pas", précise-t-il.

Si vous êtes policier aujourd'hui et que vous êtes mis en cause, vous êtes victimes, en fait, c'est très compliqué de faire déclencher la protection fonctionnelle qui doit s'appliquer à tous les fonctionnaires. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police FO franceinfo

"C'est la prise en charge des frais d'avocat, des frais de soins. La prise en charge par exemple pour nos familles" d'un déménagement, "quand on doit déménager rapidement parce que notre nom a été balancé publiquement", a-t-il justifié.

Par ailleurs, les syndicats de police militent pour la création d’une juridiction spécialisée afin d’arbitrer l’utilisation de la force légitime : "On voit bien que dès lors qu'il y a un soupçon, on est considéré tout de suite comme un voyou. On peut nous aussi être en détention provisoire et ne plus voir nos enfants et nos femmes", dit-il.

Une justice adaptée aux forces de police

Il réfute l'idée d'une justice d'exception pour les policiers, mais "une justice adaptée, un traitement adapté et pas dérogatoire. Il y a bien une immunité parlementaire et pourtant, ça ne choque pas. Il y a bien une immunité présidentielle et pourtant, ça ne choque pas", a-t-il justifié. Jean-Christophe Couvy souhaite que le cas des policiers incriminés soit traité par "une juridiction spécialisée avec des magistrats qui sont sensibilisés notamment à l'usage des armes des policiers dans un environnement qui est dégradé", explique-t-il.

Les syndicats ont alerté Gérald Darmanin sur la "fragilité" des policiers. "Cette maison police, on pense des fois qu'elle est bâtie sur du rock alors qu'en fait, elle est un peu bâtie sur du sable. C'est très mouvant. On voit bien qu'il y a une fragilité aussi des policiers", dit-il.

Jean-Christophe Couvy n'a pas souhaité s'avancer sur une reprise d'activité normale des policiers en "grève du zèle" après ces quelques avancées : "On consulte d'abord notre base pour prendre des décisions", a-t-il indiqué.