États-Unis : un policier tue par balle un homme noir pendant une interpellation à Atlanta

Au cœur de la nuit du samedi 13 juin, la colère dans les rues d’Atlanta (États-Unis). Des manifestants occupent une partie de l’autoroute et encerclent des véhicules des forces de l’ordre. Poings levés, faisant face à un déploiement impressionnant de policiers anti-émeutes. La foule se rapproche d’un fast-food, avant d’y mettre le feu. Le lieu est symbolique : c’est sur son parking qu’un Afro-Américain de 27 a été abattu la veille par la police.

Une interpellation qui dégénère

Rayshard Brooks, père de quatre enfants, venait de célébrer l’anniversaire de sa fille, et dormait dans sa voiture. Il a été interpellé par deux policiers blancs après un test d’alcoolémie. Sur une vidéo amateur, on le voit résister à son interpellation, se débattre avec les deux policiers, dérober le Taser de l’un d’entre eux puis s’enfuir et pointer l'arme vers eux, avant d’être touché par balle et de s’effondrer.