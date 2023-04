Rodéos urbains : Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre d'intensifier les contrôles et de "procéder à la saisie systématique des engins utilisés"

Dans une circulaire datée de vendredi, le ministre de l'Intérieur affirme que près de 7 000 verbalisations et 100 saisies de deux-roues ont déjà été effectuées depuis le 1er mars.

"Je vous demande de reprendre sans délai les mesures nécessaires à la lutte contre ce phénomène mettant en danger nos concitoyens." Dans une circulaire datée du vendredi 7 avril, que France Télévisions a pu consulter, le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre et aux préfets de renforcer les "opérations de contrôles" et la "saisie systématique des engins utilisés" lors des rodéos urbains.

Gérald Darmanin réclame également d'"optimiser l'usage de la vidéoprotection", d'"initier systématiquement des procédures judiciaires", d'"identifier les lieux de stockage des engins motorisés, en lien avec les bailleurs sociaux et les polices municipales, et procéder à la saisie des engins pouvant servir à commettre les rodéos". Le ministre requiert aussi la poursuite des "actions de sensibilisation et de prévention, en lien avec les associations locales et les centre de loisirs jeunes".

Près de 7 000 verbalisations depuis le 1er mars

"Le retour d'une météorologie favorable et d'incidents liés aux rodéos urbains motorisés depuis le week-end des 1er et 2 avril (...) impose la mobilisation de l'ensemble des services pour prévenir et réprimer ces comportements", écrit Gérald Darmanin dans son courrier.

Le locataire de la place Beauvau affirme également que, depuis le 1er mars 2023, "déjà 6 900 opérations de lutte contre les rodéos ont été diligentées sur l'ensemble du territoire, ayant conduit à plus de 38 000 contrôles, 350 interpellations, près de 7 000 verbalisations et à la saisie de plus de 100 deux-roues".