Lundi à Paris, les membres de la Brigade de recherche et d’intervention ont négocié pendant 17 heures avec un forcené qui retenait deux femmes en otage.

Ça a été la plus longue négociation de l'histoire de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) parisienne. Lundi 20 décembre, un homme a pris en otages deux femmes dans une quincaillerie du 12e arrondissement de Paris. Pendant dix-sept heures, des policiers d'élite de la BRI ont tenté de le raisonner. France 2 a suivi des candidats tentant d'intégrer l'équipe des négociateurs du Raid.

Tests écrits, psychologiques, mises en situation en pleine nature… Les épreuves qu'ils doivent passer ont notamment pour but de voir quelle approche les candidats adoptent au contact de malfaiteurs. "C’est compliqué parce qu'on n’a pas de base technique, on doit tout faire avec notre vécu", détaille auprès de France 2 Sophie, candidate. Plus tard, des exercices en tandem sont organisés, les négociateurs étant souvent amenés à travailler à deux. Les atouts recherchés ? "Une bonne capacité d’écoute, de l’empathie, c’est évidemment ce qu'on recherche. Une certaine douceur de voix, un calme naturel, pas de stress", énumère Mehdi, négociateur.