Policier tué à Avignon : des cagnottes en ligne lancées pour sa famille

Deux cagnottes en ligne ont été créées pour soutenir la famille d'Eric Masson, a constaté France Télévisions vendredi 7 mai. Ce policier de 37 ans a été tué mercredi sur un point de deal à Avignon (Vaucluse), après le contrôle d'une femme qui venait d'acheter du cannabis. Une première levée de fonds, lancée jeudi, comptait près de 35 000 euros et plus de 1 500 participations, vendredi à 18 heures. La deuxième, lancée par un des collègues d'Eric Masson avait récolté près de 2 500 euros en quelques heures, vendredi. Contacté par franceinfo, ce dernier explique que la somme récoltée est destinée à aider "sa femme et ses 2 enfants de 5 et 7ans".

Un hommage à Eric Masson sera rendu dimanche, à Avignon. Une intersyndicale représentant tous les corps de métiers de la police a par ailleurs appelé à une marche en son honneur à Paris, mercredi 19 mai. Les organisations ont annoncé qu'elles ne participeraient pas à la reprise du "Beauvau de la sécurité", qui devait aborder la question du maintien de l'ordre lundi 17 mai.