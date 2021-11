Police : la Cour des comptes pointe une "insuffisance des performances" malgré les moyens supplémentaires

Plus de policiers mais moins d'enquêtes résolues. Malgré la hausse de la masse salariale dans la police nationale, le taux d'élucidation des enquêtes s'est "détérioré" depuis plusieurs années et le nombre d'agents sur le terrain n'a pas augmenté, selon une note publiée jeudi 18 novembre par la Cour des comptes. "Les travaux récents de la Cour sur le sujet convergent vers l'idée que la solution à l'insuffisance de ces performances se trouve avant tout dans une meilleure utilisation et une gestion rénovée des ressources humaines", estiment les magistrats dans cette note.

Malgré les dix milliards d'euros consacrés depuis dix ans à la masse salariale de la police, qui a permis d'embaucher 8 000 policiers en plus entre 2015 et 2020, le taux de présence sur le terrain des policier est "en baisse". En 2016, le taux d'élucidation pour les homicides s'élevait à 70,3%, contre 62,6% en 2020. Ces chiffres sont "révélateurs des difficultés de traitement des infractions par les services judiciaires de proximité", selon la note.

"L'organisation du travail, malgré les réformes récentes, reste inadaptée", souligne la Cour des comptes. "La police nationale doit encore relever son niveau d'exigence dans les années à venir", assurent les Sages, estimant que "l'organisation du travail" et la "gestion des cycles horaires" doivent être adaptés "aux besoins opérationnels". Par ailleurs, la Cour de comptes estime que le ministère de l'Intérieur doit "développer les mutualisations entre la police et la gendarmerie".