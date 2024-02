52% des forces de l'ordre considèrent que le succès de leur mission prime sur le respect de la loi

Des policiers et gendarmes ont répondu de manière volontaire à un questionnaire de la Défenseure des droits concernant leur pratique en matière de maintien de l'ordre et de secours à la personne.

Plus de la moitié des policiers ou gendarmes (51,8%) considèrent que mener à bien leur mission est prioritaire sur le respect de la loi, selon une étude dévoilée mardi 27 février par la Défenseure des droits. Il s'agit d'un questionnaire rempli de manière volontaire et anonyme par 976 gendarmes et 655 policiers répartis sur sept départements. L’institution met en avant les perceptions "contrastées" des pratiques professionnelles des forces de l'ordre au sein de ces dernières.

Si l’usage de la force pour obtenir des aveux est réprouvé par plus de 9 répondants sur 10, près de 6 sur 10 considèrent que dans "certains cas" (non précisés), l’utilisation de plus de force que ce qui est prévu dans les textes devrait être tolérée. Cette opinion est encore plus fortement répandue chez les policiers (69,1%, contre 54,2% chez les gendarmes). Une vision répressive du métier confirmée par le fait que plus de la moitié d'entre eux, policiers et gendarmes confondus, estiment que leur mission première est de faire respecter la loi, et d'arrêter les "délinquants", plutôt que de secourir les personnes en danger (un sur quatre), ou encore protéger les institutions républicaines (4%). Par ailleurs, seul un gendarme sur trois et moins d'un policier sur quatre (23,3%) pense que l'on peut faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut.

Les forces de l'ordre se considèrent aussi insuffisamment formées

Les membres des forces de l'ordre interrogés pointent également du doigt le manque de formation au sein de leurs rangs : un sur cinq affirme connaître "bien" ou "parfaitement" la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tandis que près de la moitié d'entre eux (45,7%) s'estime insuffisamment formée en matière de droits des citoyens et de règles de déontologie.

L'étude révèle enfin l'œil critique qu'exercent les professionnels sur les contrôles d'identité : près de 40% des policiers et des gendarmes jugent que les contrôles fréquents ne sont pas ou peu efficaces pour garantir la sécurité d’un territoire.