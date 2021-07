Paris : une voiture percute la terrasse d'un restaurant du 11e arrondissement sans faire de blessé, le conducteur recherché

Un cordon de sécurité entoure une partie du quartier et la police et une équipe de démineurs sont sur place.

En début de soirée, vendredi 16 juillet, une voiture a percuté au moins une terrasse du restaurant Soya, situé rue Pierre de la Levée dans le 11e arrondissement de Paris.

Selon nos informations, il n'y a aucun blessé et les dégâts sont uniquement matériels. "Nous avons deux terrasses éphémères et la première a été totalement défoncée, raconte Thais, une employée de cet établissement. La première a été totalement défoncée avec plusieurs tables et chaises renversées et de la vaisselle cassée".

"On a entendu un bruit de fracas impressionnant"

Irving le Hen, gérant de l'Escape Game Gamescape, situé dans cette même rue, a été témoin de la scène. "J'étais avec des amis en train de discuter dans la rue, on a entendu un bruit de fracas impressionnant, retrace-t-il auprès de franceinfo. On a vu la voiture qui a défoncé la terrasse du Soya, puis qui a continué son chemin."

Le véhicule a été retrouvé sur le boulevard Richard Lenoir, soit quelques centaines de mètres plus loin, a précisé la préfecture de Police sur Twitter. Selon nos informations, il était garé sur un emplacement de parking classique.

#Information | Véhicule retrouvé sans conducteur boulevard Richard Lenoir à #Paris11.

Intervention de Laboratoire Central en cours.

Périmètre de sécurité mis en place. pic.twitter.com/N9fV8U9OVK — Préfecture de Police (@prefpolice) July 16, 2021

A 22 heures, le conducteur du véhicule, n'était toujours pas été retrouvé tandis qu'un dispositif de police était toujours sur place, ainsi qu'une équipe de démineurs.